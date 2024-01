Dacia Maraini cittadina onoraria di Grottammare

La scrittrice e poetessa Dacia Maraini sarà cittadina onoraria di Grottammare. La Giunta, nell’ultima riunione l’ha deliberato all’unanimità dopo la proposta avanzata dall’Associazione Pelasgo 968 che da anni organizza il premio letterario ’Città di Grottammare’. La richiesta è legata all’impegno profuso dalla Maraini in questi anni di collaborazione con l’associazione grottammarese. Da tre anni presidente onorario della manifestazione, è la più famosa scrittrice italiana: una figura di primissimo piano nel mondo della letteratura del secondo novecento. "Crediamo che il conferimento della cittadinanza onoraria alla Maraini – scrive il direttivo di Pleasgo – sia il modo migliore per suggellare il rapporto di amicizia che la lega a Grottammare tramite la nostra associazione". Ora dovrà essere il consiglio comunale a dare l’imprimatur alla proposta. In tal caso l’ufficializzazione del riconoscimento avverrà il 4 maggio prossimo, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso letterario al quale è prevista la partecipazione della poetessa, che sarà ospite della città di Grottammare.