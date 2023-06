Dagli alloggi alla Salaria, le interrogazioni al sindaco

Castel di Lama, le perplessità dell’opposizione formalizzate in quattro interrogazioni. Finita la luna di miele per la riconferma di Mauro Bochicchio è tempo di lavorare. A fare la prima mossa è stato il capogruppo di ‘Noi insieme a voi’ Francesco Ciabattoni, che ha presentato ben quattro interrogazioni. Le questioni riguardano: il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati in strutture attrezzate. Nell’interrogazione si chiede il numero dei passi carrabili e soprattutto l’importo annuo derivante dal canone. Altra interrogazione riguarda il regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e pubblica nel Comune approvato dal consiglio comunale il 29 marzo scorso. Il consigliere di opposizione Ciabattoni chiede inoltre, visto che nel consiglio comunale del 24 maggio è stato approvato una variazione di bilancio con l’inserimento di un mutuo da contrarre di 600mila euro per finanziare il proseguo del proseguo della strada Transcollinare nella parte alta della cittadina, la copia del progetto, del preliminare o scheda di riferimento da finanziare, per capire l’entità dell’opera. Infine Ciabattoni chiede al sindaco, come pensa di risolvere la pericolosità dell’intersezione tra via Salaria e via Scirola. Il cantiere allestito non risolverà l’atavico problema. Ciabattoni si chiede se non è possibile un accordo con l’amministrazione di Ascoli e gli altri enti per la realizzazione di una rotatoria o l’installazione di semafori intelligenti. "Vista la pericolosità dell’attraversamento lungo la Salaria – dichiara Ciabattoni – chiediamo perché attualmente l’unico semaforo presente lungo la strada Salaria non è funzionante e inoltre anche la possibilità di installare nuovi semafori a chiamata lungo la Salaria".

m.g.l.