Dagli anni di piombo ai Baschi dell’Eta: il libro di Padre Carmelo

Presentazione del libro ‘Una porta aperta - 4 Back Hill, Londra’ di Padre Carmelo Di Giovanni, oggi, alle 18, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani (incontro per la cittadinanza), e domani, alle 9.45, nella bottega del Terzo settore (incontro con gli studenti). Padre Carmelo Di Giovanni ha vissuto a Londra per più di 40 incontrando centinaia di ragazzi vittime della droga e dei drammi ad essa collegati. Un altro capitolo importante che riguarda padre Carmelo è quello segnato dal terrorismo. Negli anni di piombo in Italia, e poi nelle carceri inglesi, egli entra in contatto con tutti: brigatisti, Nar, terroristi appartenenti all’Ira irlandese e poi all’organizzazione basca Eta. Padre Carmelo con la sua naturalezza comunicativa, oltre che con la sua profonda umanità porterà una testimonianza molto intensa per i giovani, in un momento importante della loro vita. Non meno importante è il messaggio per gli adulti.