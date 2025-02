Dagli impianti all’Università: c’è il consiglio

La situazione degli impianti sciistici di Monte Piselli, i disagi vissuti recentemente dagli studenti di alcune scuole superiori cittadine e l’insediamento della Link University nel Piceno. Sono, questi, solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel prossimo consiglio comunale, che è stato convocato per martedì pomeriggio alle 15 al palazzo dei Capitani. Una seduta attesa, visto che all’ordine del giorno sono state poste tematiche sulle quali si è molto dibattuto, in città, nell’ultimo periodo. Innanzitutto, il sindaco risponderà all’interrogazione del consigliere Giorgio Passerini sulla situazione degli impianti sciistici. Il primo cittadino, poi, sarà chiamato anche a relazionare in merito al piano antenne. Si parlerà anche della Powerchina e dei rapporti che l’amministrazione ha intrattenuto con questa realtà cinese, leader nel settore delle energie rinnovabili, con l’intento di attrarre investimenti sul territorio attraverso lo sviluppo di impianti fotovoltaici in provincia. La minoranza, infatti, ha presentato un’apposita interrogazione per conoscere i piani del Comune sul fronte degli investimenti esteri. Sempre l’opposizione, poi, riceverà anche al risposta del sindaco sulla realizzazione del centro residenziale per l’autismo. Molto attesa anche la discussione sull’arrivo nel Piceno della Link University, l’università privata che tante polemiche ha suscitato in tutta la regione proprio nei giorni scorsi. Tra gli argomenti posti all’ordine del giorno, infine, la situazione del punto nascite all’ospedale Mazzoni e la richiesta di riattivazione del punto prelievi nella palazzina ex Gil di Campo Parignano. Ovviamente, il consiglio comunale verrà trasmesso in streaming sul sito del Comune.

Matteo Porfiri