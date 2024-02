Dagli incendi alle potature: come funziona

L’attenzione crescente verso le problematiche ambientali e la volontà di affidare i territori montani nelle mani di professionisti competenti e specializzati, hanno spinto la Regione a normare tale figura, permettendo agli operatori che lavorano a cavallo tra Marche e l’Abruzzo, di perfezionare le proprie conoscenze e le abilità operative. Le lezioni teoriche si svolgono ad Ascoli nella sede dell’Ente formatore accreditato presso la Regione, Technology&forest, mentre le lezioni pratiche si svolgono nei boschi che costeggiano il lago di Gerosa. La pratica vede impegnati i due istruttori forestali Federico Paniccià e William Buroni, anche loro marchigiani, che insieme ai futuri operatori forestali, affronteranno l’allestimento del cantiere forestale e il piano d’emergenza, per andare poi a lavorare su un diradamento selettivo di latifoglia, dove sono presenti anche nuclei di conifera che verranno asportati per lasciare spazio alle specie autoctone che prenderanno via via il loro posto. La presenza di queste figure professionali è fondamentale per biodiversità, dissesto idrogeologico e stabilità dei versanti, prevenzione degli incendi, ma una figura professionale che opera in un settore così vulnerabile come quello boschivo

Ma. Ie.