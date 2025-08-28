Dagli psicologici all’educatore:: "Ecco i rinforzi per i servizi sociali"

Il Ministero del lavoro ha recentemente autorizzato un importante piano di potenziamento dei servizi sociali territoriali, con la previsione di 3.839 assunzioni negli Ambiti Territoriali Sociali (Ats) su tutto il territorio nazionale. Il concorso prevede l’inserimento di diverse figure professionali: funzionari amministrativi, contabili, psicologi, educatori e pedagogisti, con l’obiettivo di rafforzare concretamente la rete dei servizi alla persona. All’Ambito Territoriale Sociale 22, che ha come capofila il Comune di Ascoli, sono state assegnate cinque nuove risorse. Nella fattispecie, si tratta di un funzionario amministrativo, due psicologi, un educatore professionale socio pedagogico e un pedagogista. "L’inserimento di queste cinque nuove figure, per noi, rappresenta sicuramente una bella notizia – spiega il vicesindaco ascolano e assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni –. Entro il 31 dicembre il nostro Ambito Territoriale si arricchirà di professionisti che, fino ad ora, non c’erano. Mai come oggi, d’altronde, le nostre strutture hanno bisogno di funzionari che possano operare sulle fragilità e sulle necessità evidenziate dai nostri utenti. Inserendo, ad esempio, psicologi e pedagogisti, potremo allargare il nostro raggio d’azione, sapendo anche le esigenze dell’utenza crescono in maniera esponenziale. Soprattutto in merito ai problemi legati alla tenuta psicologica delle singole persone e, più in generale, delle famiglie. Entro la fine dell’anno saremo dotati anche di queste figure".

m.p.