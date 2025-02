"Dagli Usa notizie preoccupanti"

Antonio Cocci, titolare dell’azienda vitivinicola Tenute del Borgo a Cossignano si è mostrato molto contrario ai vini dealcolati e anche preoccupato per i dazi Usa.

Cocci che ne pensa di questa apertura dell’Italia alla produzione di vini senza alcol?

"Sicuramente è una tendenza che in questo momento l’Europa, nel segno di una serie di politiche che sta portando avanti in questi anni e che rimangono inspiegabili. Per me, un vino senza alcol non è vino".

Quindi anche il pretesto di smaltire le giacenze in cantina non la convince?

"In realtà stanno facendo questa operazione, per combattere la guida in stato di ebrezza. Chi guida beve e si mette alla guida e che in questi anni è stato la causa di tanti incidenti stradali, continuerà a bere. Dovremmo andare incontro, invece, a quelli che vanno a cena fuori e non si rendono conto che anche la piccola quantità di vino ingerito può far rischiare il ritiro della patente. In questo caso, e lo sostengo da anni, andrebbe predisposto nell’autovettura un sistema per fare l’alcoltest e se supera lo 0,5 non ti fa accendere l’auto. Ma non è il vino dealcolato la soluzione: è solo una trovata di marketing, un vino ‘sciacquato’. L’ho provato e vi assicuro che si va a ledere tutti gli abbinamenti che in questi anni hanno fatto parte della cultura, soprattutto italiana, di mangiare e bere bene".

I possibili dazi statunitensi sull’esportazione dei vini, invece la preoccupano?

"Sarebbero un bel problema perché di certo andrebbero a colpire i vini meno conosciuti che farebbero fatica ad entrare in un mercato più selettivo. In un mercato stagnante dove i consumi tendono ad essere ridotti, il dazio andrà sicuramente a ridurre ulteriormente la domanda estera e per noi italiani e piceni sarà un grande problema".