Dai bambini agli anziani Le attività estive del Comune di Offida

Il Comune di Offida, in collaborazione con l’Unione Comuni Vallata del Tronto, organizza attività per bambiniragazzi ed over 60 per l’estate 2023. Iniziative per bambiniragazzi 6-14 anni (per i 6 anni, possono iscriversi tutti i bambini nati nel 2017). Si tratta delle colonie estive mare: 2 turni dal lunedì al sabato (1° turno dal 19 giugno al 1 luglio; 2° turno dal 3 luglio al 15 luglio), nello chalet ‘Adriatico’ a Grottammare. Il costo è di 60 euro a turno (il 2° figlio paga 50 euro a turno). Le iscrizioni devono pervenire entro le 18, del 30 maggio. Per gli over 60 si terranno le colonie estive mare: 2 turni dal lunedì al sabato (1° turno dal 19 giugno al 1 luglio; 2° turno dal 3 luglio al 15 luglio), nello Chalet ‘Nord-Est’ a Grottammare. Il costo è di 60 euro a turno. Iscrizioni entro le 18 del 30 maggio. Soggiorni giornalieri ad Acqusanta Terme: 1 turno (dal 21 agosto al 2 settembre), il costo è di 60 euro a turno. Iscrizioni entro le 18 del 31 luglio. Soggiorno residenziale Chianciano Terme dal 1 giugno al 13 giugno (12 notti – 13 giorni); 730 euro camera doppia, 910 euro camera singola; iscrizione entro le 18 del 25 maggio. Soggiorni residenziale a Malè (Tn): dal 7 al 17 settembre (10 notti – 11 giorni); 590 euro camera doppia, 770 euro camera singola; Iscrizioni entro le 18 del 31 luglio.