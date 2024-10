Dai banchi al tribunale

Il Palazzo di Giustizia di Ascoli ha ospitato la classe 5 S, indirizzo sportivo, del Liceo Scientifico ‘Orsini’, accompagnata dalle Professoresse Maria Cristina Calvaresi e Anna Maria Pedron, in occasione della ‘Giornata Europea della Giustizia Civile’, istituita il 5 giugno 2003 dai delegati dei ministri del Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea. L’evento è stato organizzato dalla Camera Civile Picena ’Daniela Carbone’, in collaborazione con il Tribunale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli e il Provveditorato agli Studi. Hanno aperto i lavori della giornata: il Presidente del Tribunale, Luigi Cirillo; il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Paolo Travaglini; la Presidente della Camera Civile Picena ‘Daniela Carbone’, Maria Capponi Croci. Gli studenti hanno potuto dialogare, sull’argomento della giornata, ’La Costituzione, il diritto di uguaglianza ed il superamento dei conflitti’ con il Giudice aola Mariani Agostini. Al termine dei lavori, particolarmente interessante e coinvolgente è stata la testimonianza dell’Associazione ‘Rondine-Cittadella della Pace’, onlus di Arezzo, insignita dalla Corte di Cassazione con il ’Premio De Sanctis per i Diritti Umani’. Le giovani rappresentanti, provenienti dal Kosovo e dall’Armenia, hanno raccontato agli studenti le loro testimonianze, sul tema dei Diritti Umani e le procedure di negoziazione per il superamento dei conflitti, sia personali, che interpersonali o territoriali, attraverso l’elaborazione ‘creativa’ degli stessi. Tale attività rientra nel modulo scolastico ‘Orientiamoci’.

Valerio Rosa