Dai cassonetti al porta a porta. Chiappini e il punto sui rifiuti

Ci sono lamentele a Grottammare per le manutenzioni, per la pulizia della città, per il servizio di ritiro dei rifiuti, ma qualcosa sta migliorando, grazie all’impegno costante del consigliere delegato a seguire i rapporti con Picenanbente, Jonathan Chiappini. Le segnalazioni che ci arrivano riguardano il lavaggio dei cassonetti dell’umido, le zone non servite dal "Porta a porta", (area vasta), le vie che dal quartiere Tesino Village vanno verso il centro, ritenute poco curate, ci sono poi segnalazioni che arrivano da zone in cui la potatura delle piante sembra essere urgente le cui segnalazioni arrivano anche per piazza Carducci in zona Ascolani. Vi è da guardare anche il rovescio della medaglia, poiché in tutti questi anni a Grottammare vi è stato un aumento esponenziale di Parchi e soprattutto di piccole area a verde pubblico lasciate quasi a ogni concessione edilizia e adesso mantenerle è diventato molto difficile. Il personale del settore manutenzioni è sempre di meno e le piante, i prati, le strutture sono sempre di più. A nostro avviso a Grottammare, si fa sentire molto anche la mancanza di un capo operaio di ruolo che controlla il territorio e coordina le poche risorse di personale a disposizione per ottenere il massimo risultato possibile. "I cassonetti dell’umido – ricorda Jonathan Chiappini – sono stati lavati nel mese di ottobre, mentre per quanto riguarda l’Area vasta sto cercando, insieme alla Picenambiente, di arrivare al porta a porta in modo da accantonare i contenitori dove troppo spesso sono abbandonati rifiuti da chi arriva da altri comuni. Siamo impegnati a ridurre al minimo l’indifferenziata, per limitare i costi della Tari ai cittadini, poiché il conferimento in discarica è arrivato a 150 euro a tonnellata. Stiamo lavorando anche per limitare gli abbandoni di ingombranti nelle zone periferiche rurali".

Marcello Iezzi