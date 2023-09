Dai centri commerciali a 2mila nuovi alberi

Nella sede di Conad Adriatico, ieri mattina, si è svolto l’incontro di presentazione, da parte del Gruppo Ethos, dei primi risultati di Ethosland che è un’importante operazione green di messa a dimora di nuove piante in tutto il territorio Nazionale, oltre che uno tra i primi progetti di rigenerazione ambientale che coinvolge un intero gruppo di centri commerciali italiani. Si tratta di un’iniziativa lanciata lo scorso giugno che segna un punto di svolta per la Consulting Company partecipata da Conad Adriatico e PAC2000A. Un progetto, nato l’anno scorso dalla mente dei vertici di Ethos e in collaborazione con Alla Vigna Group, e interamente finanziato dai 22 centri commerciali del Gruppo, che prevede la messa a dimora di piante nei 22 comuni partner del progetto, per un totale di 2.000 nuovi futuri alberi di domani. Lucia Grandoni, Amministratrice Unica di Ethos ha detto: "Con Ethosland vogliamo restituire qualcosa ai territori sui quali operiamo da anni. Fondamentale è il coinvolgimento di partner, fornitori, istituzioni e cittadini, per trasformare l’iniziativa in una presa di coscienza collettiva e di coinvolgimento attivo di tutti sull’importanza di piccoli grandi gesti a favore dell’ambiente".

Le amministrazioni comunali acconsentono alla concessione gratuita del patrocinio per la piantumazione di circa 45 piantine pro-capite (futuri alberi di quercia o platano), concedendo l’uso gratuito di aree comunali per la messa a dimora delle piantine, incaricandosi poi della loro manutenzione ed irrigazione. L’evento di ieri ha rappresentato anche l’occasione per approfondire l’attività di sensibilizzazione delle nuove generazioni verso il rispetto dell’ambiente che è sempre inclusa nel progetto Ethosland, mediante la partecipazione degli alunni delle scuole primarie del territorio dei vari comuni coinvolti. Attraverso il ’Green Contest School’ gli alunni potranno infatti esprimere la loro creatività realizzando disegni a tema green. Successivamente, riceveranno uno speciale coupon da consegnare presso il centro commerciale di riferimento per ottenere gratuitamente un vasetto con all’interno dei semi da poter coltivare ed accudire a scuola o con la propria famiglia. In palio anche un buono da ben 500 euro da poter spendere in materiali didattici.

Vittorio Bellagamba