Dai centri estivi per ragazzi alle colonie over 60

Anche per questa estate l’amministrazione comunale di Monteprandone ha organizzato i centri estivi per ragazzi, colonie marine e cure termali per gli over sessanta. Per questi ultimi, la colonia marina in modalità pendolare, per massimo 30 utenti per la durata di 12 giorni, si svolgerà in uno stabilimento balneare di San Benedetto dal 10 al 22 giugno. Le cure termali, invece, si terranno negli stabilimenti di Acquasanta Terme per massimo 50 persone nel primo turno e 100 nel secondo turno, sempre per la durata di 12 giorni ciascuno.

Il primo turno si terrà dal primo al 13 luglio, il secondo dal 26 agosto all’8 di settembre. Per quanto concerne la quota di partecipazione al trasporto, affidato alla ditta Canalibus, questa sarà calcolata in base all’Isee e va da 30 a 60 euro. Per la colonia marina il comune ha disposto la somma di 19.772 euro per il servizio spiaggia e per il trasporto. Per il sostegno ai ragazzi disabili, con età superiore ai 14 anni, che non possono partecipare ai centri estivi, il comune ha messo a disposizione 1.000 euro per ciascuna famiglia fino a un massimo di 8 beneficiari.