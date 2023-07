Dai cestini rifiuti alle rastrelliere "Gli interventi sul lungomare"

Importante operazione di ammodernamento sul lungomare di Cupra Marittima. Nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti sono stati installati lungo tutta la passeggiata a mare, dal Parco San Benedetto Martire, a nord, fino alla testata della pista ciclo pedonale a sud. L’Amministrazione ha deciso di rimuovere quelli vecchi, ormai arrugginiti e di investire per migliorare il servizio e rendere i raccoglitori esteticamente più gradevoli. In tutto sono stati acquistati 40 cestini, di cui 20 singoli, per l’indifferenziata dotati anche di raccoglitore di mozziconi di sigarette e gli altri venti posti in batterie da 4 con l’abbinamento del riciclato per carta, plastica e vetro. Sono tutti in acciaio per resistere nel tempo. "Chi passeggia sul lungomare o chi ritorna dalla spiaggia avrà, quindi, la possibilità di conferire correttamente i rifiuti in nome del rispetto dell’ambiente – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Buone pratiche che servono ad abbassare i costi dello smaltimento, ma anche di conseguire i riconoscimenti come la Bandiera Blu d’Europa. L’acquisto è stato reso possibile con il coinvolgimento di privati, come la cooperativa bagnini di salvataggio e gli operatori della balneazione. Nell’ambito di quest’operazione di restyling del lungomare, abbiamo sostituito anche le vecchie rastrelliere. Ci è stato consegnato il primo lotto di dieci pezzi e ne attendiamo altri nei prossimi giorni".

Marcello Iezzi