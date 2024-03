Dai fratelli Lumiere e l’anno magico 1895 alle piattaforme sempre più piene di offerte

Il cinema è considerato la più importante invenzione dopo quella della stampa. La sua nascita risale alla fine del XIX secolo nel 1895, anno in cui fratelli Auguste e Louis Lumiere, appassionati di fotografia, proiettarono per la prima volta su uno schermo le immagini di un treno a vapore in movimento. È una verità universalmente riconosciuta che negli anni il rapporto tra uomo e cinema si sia evoluto come una vera e propria storia d’amore dando vita a quell’innovativa forma di intrattenimento e comunicazione che è il cinema. Col tempo si è evoluto riflettendo una società dinamica perennemente rivoluzionata dal cambiamento. Ancora oggi, in questo mondo frenetico, il cinema ci offre l’opportunità di evadere dalla realtà e di rifugiarci in quei mondi irraggiungibili che sempre abbiamo sognato. Negli ultimi anni le statistiche hanno registrato un calo vertiginoso nell’interesse verso i generi più tradizionali del cinema, come il romantico e lo storico, sostituiti da horror e fantascienza. Vista la reperibilità dei film sulle piattaforme streaming e dopo la pandemia, il fascino di recarsi al cinema si è perso, soprattutto fra i ragazzi, che preferiscono la comodità di casa all’atmosfera immersiva delle sale cinematografiche. Il cinema è in grado di offrire ai ragazzi emozioni intense tramite il brivido, l’adrenalina, le lacrime e le risate e stimola la fantasia, facendo spiccare il volo ai sogni.