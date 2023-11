Dai guasti, ai lampioni ai furbetti: un numero verde per segnalare

Numero verde per segnalare disservizi dell’illuminazione pubblica, segnalazioni di discariche abusive sul territorio e furbetti scovati con le foto trappole e la videosorveglianza, eco-sportello aperto anche di sabato mattina e controlli sugli animali da affezione. In questo modo l’Amministrazione comunale e la polizia municipale di Cupra Marittima, con la collaborazione dei cittadini, tengono sotto controllo il paese e il territorio, per un ambiente più vivibile a tutti i livelli. Iniziamo dal numero verde per i disservizi dell’illuminazione pubblica, attivo h 24 (800600323), a disposizione dei cittadini per segnalare i guasti dei lampioni. Ogni palo ha il suo numero identificativo, per cui basta digitare il numero verde è indicare la via e il numero del lampione. Il cal center registrerà la chiamata e la invierà automaticamente alla ditta che si occupa della manutenzione e al Comune, che potrà verificare i tempi di intervento. Molta attenzione all’ambiente, con l’apertura dell’Ecosportello presso il Comune, dove richiedere assistenza e ritiro ingombranti a domicilio, servizio gratuito, ma anche segnalare eventuali problemi. La polizia locale, in un paio di mesi, da quando è in funzione il sistema di videosorveglianza, ha già elevato 15 sanzioni per abbandono di rifiuti lungo le strade. Una rilevata in piazza della stazione, dov’era stato abbandonato un televisore, 3 elevate in contrada Boccabianca nel piazzale del campo sportivo, altre sanzioni accertate alle spalle del Cinema Margherita. In molti casi si tratta di zone dove ci sono i bidoni di prossimità e dove i cittadini si sentono autorizzati, a torto, di lasciare ogni tipo di rifiuto, ma adesso la musica è cambiata e le sanzioni fioccano. Il comandante della polizia locale, Leonardo Diomedi, ricorda che da questo mese le sanzioni sono penali.

Marcello Iezzi