Dai laboratori creativi alle visite: il programma della biblioteca

Promuovere la lettura in biblioteca. Questa la volontà dell’Arengo che, da domani, riproporrà il programma di iniziative alla biblioteca comunale ‘Gabrielli’. "Siamo consapevoli – dice il sindaco Fioravanti – dell’importanza della lettura come strumento di crescita personale e sociale. L’obiettivo è favorire l’approccio precoce al libro, in una modalità piacevole e allo stesso tempo formativa". La biblioteca, che dopo la chiusura dovuta ai lavori di efficientamento è tornata a essere frequentata da tanti giovani, aprirà le proprie porte anche ai bambini per letture animate e racconti a cura di personale formato.

"È una grande soddisfazione – continua l’assessore all’istruzione, Donatella Ferretti – vedere la nostra biblioteca piena di ragazzi impegnati nello studio e nella lettura. Abbiamo avviato una collaborazione con il centro diurno Il Colibrì nell’ottica dell’inclusione attiva". Il programma delle iniziative prevede che ogni lunedì, alle 16.30, si svolgeranno letture rivolte alla fascia di età 6-12 anni, seguite da laboratori creativi. Numerose saranno anche le iniziative per promuovere la lettura nei più piccoli ancora, in collaborazione con ‘Nati per leggere’, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare.

La proposta ludico-culturale intende instaurare una relazione fra genitore e figli attraverso la lettura. Gli appuntamenti con i formatori sono previsti il giovedì, alle 16.30, a partire dal prossimo 23 febbraio.

Infine, per le scuole elementari e medie sarà possibile prenotare le visite alla biblioteca, al fine di avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla frequentazione di questo luogo. Prenotazione obbligatoria al numero 0736298851298852, o inviando una e-mail a [email protected]

l. c.