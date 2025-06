Dai lavori insieme a Cipresso al nuovo locale ad Ascoli, ancora tante soddisfazioni

La Locanda Centimetro 0 compie 10 anni, un traguardo significativo, che segna un decennio, che sottolinea un’attività unica e sempre viva. Dieci anni di mani che lavorano, cuori che si impegnano, persone che credono in quello che fanno. Dieci anni di sogni condivisi, di dignità restituita, di relazioni che generano valore sociale, cambiamento e bellezza.

Tutto ha inizio a Pagliare del Tronto, nel 2015, da un’idea di Emidio Mandozzi e Roberta D’Emidio, che hanno avuto il coraggio e la visione di dare inizio a questa avventura. Centimetro zero ha consolidato la propria attività sul mercato grazie all’esperienza, la professionalità, ma anche al grande cuore dei suoi protagonisti, che instancabili hanno dato il via a diversi progetti.

E’ il 2019, quando inizia la collaborazione con il celebre enologo e winemaker Roberto Cipresso, per la produzione di vino ad etichetta ‘Centimetro Zero’. Altra tappa importante arriva nel 2022, grazie al fattivo contributo della giovane Giorgia Ciarrocchi, nasce ‘Cioccole’, un laboratorio artigianale di cioccolateria con prodotti non solo buoni, ma sostenibili.

Centimetro zero è un esempio importante di cooperazione, in grado di rispondere alle sfide del mercato e di lanciarsi verso il futuro. Grandi progetti anche per il 2026, La Locanda raddoppia con ‘Centimetro Zero al Quadrato’, che andrà ad arricchire il progetto sociale, con il secondo ristorante che troverà spazio a Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno.

L’obiettivo del progetto è la creazione di un ristorante sociale come luogo di formazione, occupazione e inclusione per giovani e adulti con disabilità, che prevederà anche laboratori di recupero creativo. L’iniziativa è sostenuta da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Cesvi, attraverso il Programma Formula dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione e accesso al mercato del lavoro.