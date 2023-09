Dai macchinari al nodo personale:: "Ecco cosa serve nel Piceno"

Spingere il piede sull’acceleratore della mobilità attiva, visto che le potenzialità ci sono in quanto l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli è situata in una zona di confine e ha sempre registrato ottimi numeri in tal senso, e reinvestire le entrate che ne derivano per un miglioramento dell’offerta sanitaria dei due ospedali Piceni. Ha chiesto questo il responsabile regionale di Forza Italia per le Marche sud, già sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, nell’incontro avuto nei giorni scorsi con gli eletti del partito in Regione. L’ex primo cittadino, che durante il suo mandato da sindaco ha sempre prestato una particolare attenzione al buon funzionamento della sanità locale, si è confrontato con l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il vice presidente del consiglio Gianluca Pasqui e la capogruppo Jessica Marcozzi. "L’incontro è servito – dice Piunti – per rappresentare la situazione attuale della nostra provincia e per ribadire l’importanza della zona di confine. Quest’ultima, infatti, può rappresentare una grande opportunità, per tutto il territorio, per produrre mobilità attiva da reinvestire nella sanità pubblica. Abbiamo già dei dati buoni in tal senso. Per fare ciò è fondamentale fornire di strumenti e risorse umane le ottime professionalità che lavorano all’interno dei due nosocomi, con una equa ripartizione tra l’ospedale Mazzoni e l’ospedale Madonna del Soccorso, senza campanilismo. Per produrre maggiore mobilità attiva servono, ad esempio, più macchinari. Al Madonna del soccorso c’è bisogno di una risonanza magnetica perché quella in dotazione si rompe molto spesso, e poi è necessario dotare di maggiore personale sia l’ospedale di Ascoli che quello di San Benedetto".

Piunti ha anche evidenziato ai rappresentanti di Forza Italia in Regione, il ruolo, importante, della conferenza dei sindaci, organismo che da diverso tempo nel Piceno non si riunisce. ""Altra questione da me caldeggiata – continua l’ex sindaco – è che ci sia un rapporto continuo e ininterrotto tra la Regione e la conferenza dei sindaci, espressione del territorio. Naturalmente spetta a loro, ai sindaci, confrontarsi con la Regione senza sosta e senza condizionamenti politici e, vista la disponibilità dichiarata dalla attuale giunta, far sì che questo territorio venga, non solo risarcito, ma anche valorizzato. Gli amministratori regionali del partito hanno assicurato la massima attenzione al tema e al fatto che il parere della conferenza dei sindaci, anche se non potrà essere vincolante, che almeno sia importante e dunque preso in considerazione".

Lorenza Cappelli