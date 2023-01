Dai ’moccoli’ a Castignano agli ’Zanni’ ad Acquasanta

Il Carnevale, dopo tre lunghi anni di stop dovuto alla pandemia, è pronto a riaccendersi anche nei piccoli comuni del Piceno. Tra le tante iniziative in programma, a spiccare sono soprattutto quelle che animeranno Castignano. L’antico borgo medievale, infatti, vanta una tradizione secolare con i festeggiamenti del Carnevale, che vede come momento clou quello del martedì grasso, giorno durante il quale si svolge la sfilata ‘de li moccule’. Si tratta di un vero e proprio spettacolo di luci multicolori su dei lampioncini a forma di rombi tridimensionali costruiti con molta cura ed attenzione dagli artigiani locali, i moccoli appunto, che illuminano il centro storico. Numerose le novità per l’edizione 2023 della ripartenza del Carnevale Storico Castignanese. Oltre ai diversi veglioni mascherati, infatti, giovedì 16 febbraio in occasione della Pizza Onta in piazza Umberto I, tornerà l’elezione del Re Carnevale, il castignanese che aprirà la sfilata dei moccoli. Il martedì grasso, ovvero il 21 febbraio, torneranno anche i carri allegorici e i gruppi mascherati che gireranno per le vie del paese in attesa del momento conclusivo, che illuminerà tutto il borgo con migliaia di lanterne, rivestite da carta velina colorata, con in mezzo una candela. Una tradizione antica che vede tanti castignanesi in un grande corteo al grido di ‘fora fora lì moccule’, per poi bruciare le lanternine attraverso un grande falò.

Anche a Comunanza tornerà l’appuntamento con la sfilata dei carri allegorici e il concorso dei gruppi mascherati, iniziative che animeranno soprattutto le giornate della domenica e del martedì. Infine, il Carnevale è pronto a contagiare tutti anche nel borgo termale di Acquasanta e, in particolare, nelle frazioni di Pozza e Umito. Come tradizione, nel primo pomeriggio di sabato 18 febbraio ci sarà la sfilata degli ‘Zanni’ tra canti, balli e momenti gastronomici. Lo Zanni era un personaggio del teatro comico dell’antica Roma, in seguito divenuto maschera della commedia dell’arte. Il nome di Zanni, come Zuan, è una versione veneta del nome Gianni, un nome molto diffuso nel contado veneto-lombardo. C’è chi sostiene infatti che i maestri comacini lombardi, arrivati nei paesi intorno ad Ascoli per lavorare il travertino, abbiano importato la maschera dello Zanni.

Matteo Porfiri