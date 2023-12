Dai musei agli aperitivi con le ostriche: ecco gli eventi

Il Natale è alle porte, ma in programma non ci sono solo cenoni e brindisi di auguri: dal museo Diocesano, aperto al pubblico il 24 e il 26 dicembre, con le sue quattordici sale del primo piano dei palazzi Vescovili a Piazza Arringo, all’evento natalizio della Cartiera Papale, visitabile Grande apertura anche per i Musei Sistini del piceno in occasione di ‘Natale ad Arte’ da non perdere per ammirare la bellezza dei tesori museali e dei borghi illuminati. Si potrà accedere alle gallerie oggi 23, il 26 e il 30 dicembre dalle 16:30 alle 18:30. In particolare le sedi aperte sono: il polo museale Delle Icone a Castignano, il museo di Arte Sacra di Montemonaco, il museo di Arte Sacra a Comunanza (che prevede anche il presepe vivente organizzato per il 26 dicembre dalle 17 alle 19), il museo Vescovile di Ripatransone, il museo di Arte Sacra di Force, il museo Ciccolini di Rotella, il museo Sistino di Grottammare, il museo di Arte Sacra a San Benedetto, il museo di Arte Sacra di Montedinove ed infine il museo del Santuario di San Giacomo della Marca a Monteprandone (con orari 10:30-12:45 e 17:30-19:30). Il sottofondo musicale è poi proposto dall’Amministrazione comunale, attraverso il ‘Concerto di Natale’ del coro gospel ‘Jericho Gospel Choir’, che si terrà il 26 alle ore 18 all’Auditorium Neroni. Alla cultura si affianca però anche un po’ di svago, con gli eventi mondani che avranno luogo in città nel weekend: dall’aperitivo a base di ostriche e frittura proposto per la vigilia dal Dicaduca, in piazza Del Popolo, alla serata in musica di Maxelâ, dove il 26 dicembre i ‘duodarte’ si esibiranno live durante la cena. Sempre per il 26 arriva Misaele Saldari, presidente dell’associazione giovanile ‘Mecenate’, a proporre il suo evento natalizio: "A ‘La Birretta’, in largo Crivelli 1, due momenti di festa particolari. Il primo dalle 19 alle 21 e il secondo dalle 22 fino a chiusura, ci saranno due djset diversi e due musicisti live, una violinista e un chitarrista, per rendere la serata un vero e proprio show". Ultima, ma non per importanza, la proposta per i bambini: torna anche quest’anno il Santa Claus Bus Tour, il percorso sul bus natalizio di 12 metri, allestito a tema, che stazionerà nel centro storico di Ascoli per ai cittadini di conoscere Santa Claus e consegnargli di persona l’immancabile letterina.

Ottavia Firmani