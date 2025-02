Dai parcheggi alle bombolette spray: ordinanze sicurezza

In occasione del Carnevale il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi ha firmato tre ordinanze tese a salvaguardare la sicurezza pubblica. La prima prevede il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati lungo via Benedetto Croce nel tratto antistante la piazza dell’unità nei giorni 2 e 4 marzo dalle 15 alle 18, per consentire le sfilate dei bambini in maschera. La seconda prevede, da giovedì al 4 marzo, su tutto il territorio comunale, l’acquisto, l’utilizzo e la vendita di bombolette spray negli esercizi in sede fissa e ambulante. Possono essere vendute le bombolette spray contenenti stelle filanti. L’ordinanza vieta la detenzione e l’utilizzo di materie atte ad imbrattare cose e beni come civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici, strade, mezzi di trasporto. Vi è poi l’altra ordinanza che nelle giornate del 2 e del 4 marzo dalle 12 alle 20 vieta all’interno dell’area interessata dal Carnevale, l’introduzione di bevande contenute in bottiglie di vetro e l’introduzione e il consumo di alcolici con gradazione superiore ai 21 gradi.