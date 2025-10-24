Dai parchi alle scarpate, manutenzioni nelle periferie di Grottammare

Il comune di Grottammare continua ad investire nelle manutenzioni per cercare di tenere in ordine anche le periferie della città. Di recente ha disposto un investimento di circa 12mila euro per lo sfalcio dell’erba lungo le strade e per sistemare le panchine danneggiate nei parchi. Dopo i lavori di riparazione eseguiti lungo le strade bianche collinari, con riporto di breccia e sistemazione delle scoline, ora tocca agli sfalci lungo alcune strade dove si rende necessaria la pulizia, la manutenzione e la messa in sicurezza delle scarpate comunali. Per tale attività l’ufficio competente ha affidato l’incarico alla ditta ‘Laga Green srl’ di Corropoli per un importo complessivo di 11.590 euro. Un altro intervento sarà eseguito in alcuni parchi, dove ci sono panchine che hanno la struttura metallica in buone condizioni, ma con i listoni di legno rovinati dalle intemperie e da qualche atto vandalico. Il Comune ha così deciso di intervenire sostituendo i listoni di legno danneggiati con quelli di plastica riciclata ecologica irrobustiti da profili d’acciaio. La fornitura del materiale è stata affidata alla ditta ‘Arredo Park srl’ di Verona. "Per le scarpate abbiamo dovuto affidare il servizio a una ditta specializzata, poiché le nostre maestranze non sono attrezzate per intervenire in certi punti critici – afferma l’assessore alle manutenzioni Bruno Talamonti – Le zone interessate sono quelle della bretella di raccordo tra la Nazionale e il casello autostradale e poi in via San Vincenzo, la strada a monte della concessionaria Citroen". Poi Talamonti lancia una frecciatina alla minoranza: "Ieri mattina abbiamo potato i platani in piazza dell’Angioletto, dove di notte venivano a dormire stormi di Storni che imbrattano la pavimentazione e le panchine. Non perché l’ha chiesto il capogruppo di ‘Grottammare c’è’. Le potature vanno fatte in certi periodi ed è da un mese che ci stavamo lavorando".

Marcello Iezzi