Dai pirati al Mago di Oz Un’estate per i bambini

L’Unione dei Comuni della Vallata e 4 progetti per l’estate 2023. "Questi nuovi impegni – commenta il presidente il sindaco Alessandro Luciani – vanno ad aggiungersi a ciò che abbiamo già presentato: le colonie estive per bambiniragazzi e i soggiorni per anziani". "Dopo il Covid – aggiunge l’assessore di Spinetoli, Germana Gagliardi – abbiamo ricevuto una maggiore richiesta di centri estivi al mare. Abbiamo mantenuto gli stessi prezzi e abbassato l’età di adesione da 65 a 60 anni".

I nuovi progetti presentati sono: ‘Vediamoci al nido’, ‘Festival Marameo’, ‘Crescendo con le storie (progetto biblioteche in collaborazione con Rinascita e Nave Cervo)’, ‘La realizzazione di un cortometraggio’. "C’è stata una sinergia tra tutti gli addetti per presentare questi progetti – spiega il sindaco di Colli Andrea Cardilli –. Dopo gli anni della pandemia, oggi più che mai c’è bisogno di far partire sempre più attività per i bambini e di far capire al territorio che le amministrazioni sono presenti". Crescendo con le storie è rivolto a bambini da 3 anni in su e alle loro famiglie. Si terrà il 15 giugno, dalle 15, all’Istituto scolastico ‘Sandro Pertini’ di Pagliare. Interverranno la dottoressa Francesca Archinto, editrice della Babalibri, e l’associazione Nati per Leggere in collaborazione con le librerie Rinascita e Nave Cervo. Vediamoci al Nido è il progetto curato dall’associazione ‘Officina dei Sensi’ si attiverà negli asili nido, per bambini da 0 a 3 anni. Le dottoresse Benedetta Bellagamba e Irene Di Sanzo hanno spiegato che consiste in screening visivi che mirano a contrastare la diffusione di patologie. Torna anche la settima edizione il Festival Marameo, nella categoria teatro per ragazzi è il più diffuso d’Italia. "Il piacere di stare insieme tra grandi e piccoli– spiega Marco Renzi - deve essere garantito a tutti i bambini del mondo". IL calendario: 13 luglio al Parco della Pace di Colli "Il Pirata Edward Benda Nera"; 21 luglio al Parco Campo Fiera di Castorano "Il Gatto con gli stivali"; 6 agosto in Piazza del Popolo a Offida "La ciambella addormentata del bosco"; 12 agosto in Piazza Marini a Spinetoli n "Il mago di Oz". L’ultimo progetto sarà la realizzazione di un cortometraggio per sensibilizzare la comunità all’abbattimento delle barriere architettoniche.