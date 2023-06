Dai Quartieri senza frontiere al cinema: gli eventi dell’estate

L’estate di Cupra e le manifestazioni realizzate dalle associazioni. Tre i festival: "Cu.p.r.a. dentro e fuori le mura", "Teatro al Parco Festival" e "Cupra Musica Festival". Saranno invece appuntamenti settimanali fissi i mercatini sul lungomare e alcuni al Paese Alto, e le serate danzanti in piazza Possenti, cui si aggiungeranno le serate del "Cinema all’aperto" a cura del "Cinema Margherita" e appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie con la rassegna denominata "Estate in Festa". Il tutto sarà arricchito da serate di intrattenimento con concerti e spettacoli comici. Dopo il successo dello scorso anno non potranno mancare le manifestazioni pensate per un pubblico più giovanile come "La Notte dello Sport" in programma tra l’8 e 9 luglio e il "Cupra beach party", il 22 luglio. Tornerà anche la festa dei quartieri, "Quartieri senza frontiere", che nella sua prima edizione è stata molto apprezzata da residenti e turisti. Degno di nota anche l’evento più divertente dell’anno, il "Carnevale Estivo", che il 13 agosto vedrà turisti e cittadini insieme, mascherati, sfilare per le vie del lungomare. Il sindaco Alessio Piersimoni ha evidenziato anche altre iniziative come la Cena a Bordo Mare dei concessionari di spiaggia, l’assessore Daniela Luciani ha spiegato come l’obiettivo del Comune sia quello di unire arte, musica, teatro ai luoghi eccellenti del territorio.

Marcello Iezzi