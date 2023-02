Dai sentieri a libri ed eventi "Così rilanciamo il territorio"

Riqualificare e manutenere i sentieri che caratterizzano il territorio, ma anche preservare le bellezze naturalistiche che il comune di Arquata può vantare: ciò allo scopo di creare turismo e soprattutto tenere accesi i riflettori sul borgo devastato dal terremoto di sette anni fa. Questi gli obiettivi che, ormai da parecchio tempo, cercano di raggiungere i volontari di ‘Arquata Potest’, l’associazione composta da giovani (e non solo) arquatani che hanno a cuore il proprio paese e che, nel proprio tempo libero, si armano di pazienza e tanta buona volontà per occuparsi del bene pubblico e dei luoghi più suggestivi della montagna.

Ragazzi, che 2023 sarà per la vostra associazione?

"Si è aperto un anno ricco di impegni, nel corso del quale daremo seguito ai progetti già avviati in precedenza. Nel 2021, giusto per ricordarlo, avevamo completato la riqualificazione del cosiddetto ‘Gada’, il grande anello di Arquata, con un totale di oltre 150 chilometri di sentieri che siamo riusciti a sistemare e rendere percorribili. Lo scorso anno, poi, abbiamo adattato il ‘Gada’ anche a chi volesse percorrerlo in mountain bike, aprendoci così ad un’altra importante fetta di turismo. Quest’anno, invece, ci dedicheremo alla promozione del territorio. Non a caso, abbiamo pubblicato una guida relativa ai nostri sentieri (presentazione sabato alle 18 alla Rinascita di piazza Roma), con l’aiuto di Cai, Avis e Bim".

‘Arquata Potest’ è composta da tanti volontari, ma cosa vi spinge a sacrificare il vostro tempo libero in questo modo? "L’amore per il territorio. Solo questo. Vogliamo fare in modo che Arquata possa rilanciarsi, dopo anni complicati dovuti prima al sisma e poi alla pandemia. L’intento è far sì che i riflettori non si spengano e che la presenza dei turisti possa contribuire a far ripartire i nostri splendidi borghi. La ricostruzione deve ancora entrare nel vivo, ma siamo molto fiduciosi. Intanto, però, facciamo la nostra parte".

Quali sono i prossimi passi?

"A maggio ci sarà un evento sportivo che richiamerà tanti ‘ultra atleti’, i quali percorreranno il ‘Gada’, per circa 80 chilometri, arrivando perfino sul Vettore e al lago di Pilato. Si tratta di una manifestazione che darà ampia visibilità al territorio. Poi vorremmo aprirci maggiormente al turismo inclusivo. Inoltre, proseguiremo nella nostra opera di riqualificazione delle aree di sosta: dopo la fornace di Pretare, infatti, sarà la volta dell’area della botte, dove un tempo c’era l’antico acquedotto".

Matteo Porfiri