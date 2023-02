"Dai Tornado al terremoto, lui c’era"

Letteralmente scosso per quanto accaduto, il proprietario del Labrador, cane molecolare addestrato e da un decennio in attività in tutte le zone più critiche del centro Italia, dal terremoto alle persone di cui si erano perse le tracce. Massimiliano Galletti, dipendente del comune di San Benedetto ha deciso di raccontare le imprese di Byron il cane ucciso da una presunta scarica elettrica sprigionatasi dal pozzetto di un palo della pubblica illuminazione domenica sera. "Non voglio parlare del fatto e delle responsabilità, poiché di questo se ne occuperà chi ha il compito di farlo – afferma Massimiliano Galletti – Vorrei solo dire che ho perso in un attimo un compagno di vita coraggioso e generoso, che non si è mai risparmiato in tutte le attività di ricerca che abbiamo compiuto insieme nei suoi 10 anni di servizio. Byron era un cane molecolare, con una spiccata sensibilità, capace di inseguire le tracce di persone smarrite nelle situazioni più difficili: nelle attività dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Soccorso Alpino, Byron è stato un riferimento per tanti soccorsi in montagna, molte delle quali salvate proprio grazie al suo fiuto, nella ricerca di persone scomparse, di sopravvissuti tra le macerie del terremoto di Umbria e Marche del 2016, in quelle susseguenti all’omicidio Sarchiè, nel recupero dei corpi dei piloti morti nello scontro dei Tornado del 2014. Byron non era solo un cane, è stato un essere speciale, di cuore immenso, di affetto sconfinato, che ha svolto un ruolo importante per la nostra società. Così vorrei fosse ricordato".

Allora vogliamo anche ricordare quel pomeriggio del 14 luglio del 2014 quando Byron e il suo conduttore, Massimiliano Galletti eseguirono il salvataggio di un escursionista 55 enne di Fabriano caduto sul monte Argentella. Byron e Galletti nei giorni precedenti avevano fatto anche una sorta di sopralluogo nell’alto maceratese per eseguire le ricerche del povero Pietro Sarchiè, il pescivendolo sambenedettese rinvenuto ucciso a colpi di pistola, bruciato e seppellito in una cava. Byron con il suo conduttore, insieme con altri soci del Club Alpino Italiano, era stato impegnato in un’attività di alpinismo giovanile, con alcuni ragazzi, nella zona di Pian della Cardosa, sui monti Sibillini. Il gruppo era appena rientrato alla base di Foce di Montemonaco quando qualcuno ha udito delle grida, richieste d’aiuto, provenienti dalla montagna dell’Argentella, una delle vette del gruppo. Galletti e il suo fido Byron non ci pensarono due volte, nonostante il lavoro d’addestramento già svolto per alcune ore, affrontarono la montagna di petto fino a risalire al punto da dove provenivano le urla. Fu proprio Byron a guidare il suo conduttore verso il punto esatto, difficilmente visibile dal basso, in cui un escursionista di Fabriano era caduto durante la discesa.

Marcello Iezzi