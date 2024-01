Dal 10 gennaio lezioni di autodifesa

Parte il 10 gennaio il Progetto di autodifesa femminile della "Asd Budo Piceno" in collaborazione con la Questura. Saranno nove le lezioni che si terranno tutti i mercoledì sera dalle ore 20 presso la sala Judo della palestra di Atletica Pesante in Via de Dominicis ad Ascoli. Le lezioni saranno tenute dal docente nazionale metodo globale di autodifesa - FIJLKAM Giuseppe Marcheggiani. Le lezioni pratiche saranno integrate da una lezione in aula su elementi di diritto penale e psicologia dell’autodifesa tenute dal commissario capo tecnico psicologo Michele Angelini e dal dirigente della Squadra mobile Vincenzo Alfano.

Info www.budopiceno.it.