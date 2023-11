Dal 2014 è bene di interesse culturale

La particolarità dell’Archivio Stato di Ascoli risiede per l’appunto nella sede, ardentemente voluta dall’iniziale direttore Elio Lodolini come sottolineato nell’articolo, del direttore stesso, ’Problemi e soluzioni per la creazione di un Archivio di Stato’ estratto dalla Rassegna degli Archivi di Stato (XIX2) del 1959. La sede rappresenta perciò parte della ricchezza dell’archivio e proprio per tali ragioni, nel 2014, l’immobile è stato dichiarato "bene di notevole interesse culturale". Si compone di due edifici separati e indipendenti, concepiti in modo diverso tra loro e collegati da un corpo di passaggio e unione. Nei depositi, divisi in quattro piani di 500 mq ciascuno, quello inferiore è sollevato dal terreno per favorire l’isolamento ed è stato progettato per reggere il peso a pieno carico del materiale documentario, circa 1200 kg per metro quadro. In aggiunta, per garantire la migliore conservazione possibile, è stato dotato di opportuni sistemi di illuminazione, areazione, controllo di umidità e temperatura. L’altro edificio è invece adibito a uffici e servizi, e comprende la sala studio e la biblioteca, la sala di visura dei registri catastali oltre che un salone per ospitare mostre e convegni, in cui antichi mobili freschi di restauro mostrano gli archivi dell’epoca. "Nel corso degli anni si è provveduto gradualmente a dotare i depositi di impianti antincendio, climatizzazione e antintrusione, di dispositivi tecnologici di adeguamento alle norme di sicurezza, e di ogni accorgimento" spiega Tedeschi.