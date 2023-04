Dal 2035 ci sarà lo stop ai veicoli inquinanti Come si vuole arrivare alle zero emissioni

Via libera definitivo dell’Eurocamera all’ accordo, raggiunto dall’UE lo scorso novembre, sullo stop di veicoli inquinanti di nuova immatricolazione a partire dal 2035. L’ok definitivo è avvenuto con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 sostenuti. La nuova legislazione è parte del pacchetto TIT FOR65 e stabilisce il percorso verso l’azzeramento delle emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono fissati al 65% per le automobili e al 50% per i furgoni. La commissione presenterà una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita delle autovetture e dei furgoni venduti nell’UE. Entro dicembre 2026, la commissione monitorerà il divario tra i valori limite dell’emissione e i dati reali sul consumo di carburante e di energia, presenterà una metodologia per adeguare le emissioni specifiche di CO2 dei costruttori e proporrà adeguate misure di follow-up, cioè di attuazioni. Secondo la nuova legislazione i costruttori responsabili di piccoli volumi di produzione in un anno solare (da 1000 a 10000 nuove autovetture o da 1000 e 22 nuovi furgoni) possono ottenere una deroga fino alla fine del 2035.