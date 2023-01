Dal Ballarin alle scuole: ecco 19 milioni di euro

È un piano triennale da 19 milioni quello licenziato ieri mattina dalla giunta comunale, che si appresta a dare la sua prima vera impronta alla programmazione e calendarizzazione dei lavori pubblici in Riviera. Quel che emerge, come anticipato ieri su queste pagine, è che la riqualificazione di piazza Montebello per ora non fa parte del piano 2023-2025, ma l’amministrazione fa sapere che l’opera verrà reinserita in primavera, con il nuovo consuntivo di bilancio. Per il 2023, in totale, sono stati previsti investimenti per 13.405.314 euro. Si tratta del primo anno, quello appena cominciato, e che quindi assorbe la spesa maggiore anche per un ovvio motivo politico: dopo tante polemiche su ciò che ancora manca in città, la squadra Spazzafumo deve dimostrare di sapere mettere in concreto le proprie idee. Ma quali sono i progetti coperti per i prossimi 12 mesi? Il finanziamento più oneroso andrà al Ballarin: 2.440.000 per realizzare il progetto di Guido Canali e 450mila per il recupero dell’ex curva sud. C’è poi da sostenere le spese per il secondo lotto del lungomare, per il quale sono stati già incamerati, anni fa, 2 milioni di euro. Nel complesso, in realtà, è il capitolo ‘asili’ a pretendere il maggiore investimento: ben 1.814.000 per il plesso di via Togliatti e 1.176.000 per il nuovo nido della scuola ‘Alfortville’. E sono ancora le scuole a necessitare di un grande impegno economico: dopo gli asili, 1.665.314 euro verranno spesi per l’intervento di adeguamento sismico della scuola ‘Caselli’. Altra ingente voce di spesa è quella per la realizzazione di una nuova palazzina popolare in via Manara: in questo caso, il comune ha stanziato1.655.000 euro, mentre la ristrutturazione del ponte su via Trieste, che prende il posto di piazza Montebello, assorbe ben 1.605.000 euro. Per il 2023 quindi rimangono da citare solo i 400mila euro per il rifacimento di palestre e spogliatoi alla piscina comunale, e i 200mila per l’efficientamento della pubblica illuminazione. Questa spesa peraltro verrà bissata nel 2024, che nel proprio arco temporale annovera solo altre quattro voci di spesa. Spese che in gran parte verranno sostenuti grazie a fondi statali ancora non incassati: in tal senso ci sono i 3.160.000 euro per la messa in sicurezza della sponda sud dell’Albula. A tal proposito, il comune ha intenzione di realizzare un’area a sbalzo nel tratto che va da via Toscana a via Piemonte, per inserirvi parcheggi. Va inoltre ricordato il budget da 1,5 milioni previsto per il rifacimento della vasca esterna della piscina comunale – soldi attesi dal Pnrr – e i 520mila euro per la riqualificazione di viale Buozzi: queste risorse invece arriveranno dalla Regione e serviranno per rimettere in sesto le pinete e le balaustre. Infine, i restanti 169.760 euro andranno alla manutenzione straordinaria dell’area portuale.

g.d.m.