Dal bilancio tesoretto di oltre quattro milioni

Oltre 4 milioni e 100mila euro per le opere pubbliche e per interventi di manutenzione: è destinato a questo, una parte dell’avanzo di bilancio del 2023 del comune di San Benedetto del Tronto, quale ulteriore ’tesoretto’. Ne hanno parlato nella sala consiliare il sindaco Antonio Spazzafumo, il vicesindaco Tonino Capriotti e l’assessore al bilancio Domenico Pellei, spiegando che la decisione ha l’obiettivo di completare e migliorare varie aree del territorio. "Andremo a toccare opere mai messe a manutenzione, oppure che attendevano da anni l’intervento – ha esordito il sindaco – e rimetteremo a norma strutture che ne avevano bisogno e chiaramente anche su opere che già avevamo inserito nel nostro programma". Una parte consistente dei fondi, pari a 2,4 milioni di euro, sarà impiegata per completare alcune importanti opere pubbliche. Tra queste, il completamento dell’ex stadio Fratelli Ballarin, di piazza Montebello e del lungomare. Inoltre, è prevista la realizzazione di un sottopassaggio ferroviario ciclopedonale nei pressi dell’Albula, per facilitare la mobilità di ciclisti e pedoni, garantendo così una maggiore sicurezza. "Abbiamo stanziamo 500mila euro per l’avvio dello studio della progettazione", ha specificato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Capriotti. Un intervento che per l’assessore al bilancio Pellei "completerà la pista ciclopedonale già esistente lungo l’Albula, che si conclude in via Bassi". In tal senso, il primo cittadino spera di poter avviare il tutto nel 2026, ovvero prima della fine del mandato. Per l’area ex Ballarin, l’annuncio prevede che "verranno aggiunti 800 mila euro, rispetto al finanziamento già in essere, inoltre è prossima la firma di una convenzione con la Fondazione Carisap, entro il 30 settembre". Nell’ambito della manutenzione il comune prevede anche interventi: con 1,7 milioni di euro per migliorare viabilità e sicurezza stradale, e tra le iniziative principali, ci sono la centralizzazione degli impianti semaforici sulla Strada Statale 16, con l’obiettivo di contribuire così ad una gestione migliore del traffico. Inoltre, verrà realizzato un nuovo impianto semaforico al passaggio pedonale di Viale Trieste, nei pressi del Torrente Albula (all’altezza della fontanella dell’acqua), per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, visto, è stato detto, il continuo passaggio anche senza regole da parte di pedoni e biciclette. Ulteriori interventi che andranno in porto saranno per la sistemazione dell’immobile di via Veneto, ex Galoppatoio, e il parco di via Saffi, vista la decisione di una associazione di residenti intenzionata a gestire l’area. E ancora, sui bagni pubblici in centro, e il completamento del giardino multisensoriale di via Bastioni.

Stefania Mezzina