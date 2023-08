Dal bocciodromo all’Albula Ecco i lavori d’autunno

Sarà un autunno all’insegna della riqualificazione, quello programmato dall’amministrazione comunale per i mesi in arrivo: la fine della bella stagione dovrebbe coincidere, infatti, con l’avvio di nuovi lavori tra il centro e il lungomare, la fine di altri e l’accaparramento di fondi regionali per il restyling delle infrastrutture. Con tre delibere, nei giorni scorsi la giunta ha deciso di rimettere in sesto l’area del bocciodromo, di completare entro la fine dell’anno la sede dei vigili urbani e di riqualificare la sponda sud dell’Albula.

Per quanto riguarda il bocciodromo la Polizia Municipale, sin dal 2019, ne evidenzia lo stato di degrado, nonché le condizioni di fatiscente conservazione, ambientali, igienico sanitarie, di sicurezza e di pericolo incendi. Su quest’area e nelle immediate vicinanze sono presenti un fabbricato diroccato, costruito in calcestruzzo e muratura ed una tettoia in acciaio e pannellature metalliche, non più in uso, che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e che dovranno essere rimossi da parte degli uffici comunali di competenza. Va ricordato che nelle scorse settimane, in occasione della manifestazione estiva ‘Incontri Territoriali Coldiretti’, il Consorzio Bonifica Marche ha effettuato dei lavori di sistemazione ed adeguamento dello spazio ex bocciofila in via degli Oleandri, ovvero la potatura della vegetazione incolta. Ci sarà poi da definire l’ex incompiuta di piazza Kolbe. La palazzina del quartiere Sant’Antonio, per anni vespaio di transenne e impalcature, sta per essere finalmente messa a punto. Bisogna sottolineare che gli spazi acquisiti dal comune, a seguito della nuova convenzione stipulata con la Fiorilli Costruzioni, sono tre, e cioè una porzione di piano terra e primo piano per 455 metri quadri, una parte del piano interrato di 298 metri quadri, nonché aree esterne per una superficie complessiva pari a 690 metri quadri. Il completamento della nuova sede dei vigili urbani verrà effettuato entro la fine dell’anno e a tal fine il comune ne ha approvato il progetto preliminare, stanziando circa 86mila euro per maggiori spese. Infine, il settore lavori pubblici ha intenzione di mettere mano quanto prima su via Montello, da anni abbandonata a sé stessa: a tal proposito l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione delle ringhiere e del marciapiede, e ora si appresta a chiedere un finanziamento di 120mila euro, ovvero la metà dell’importo complessivo, alla regione Marche, che potrebbe investire risorse concedendole tramite bando per ‘interventi di miglioramento della rete stradale’, al quale il comune ha partecipato. Insomma, in Viale De Gasperi è tempo di rimboccarsi le maniche. Resta da capire come verranno risolti i nodi del lungomare e dell’ex bambinopoli.

Giuseppe Di Marco