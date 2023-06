Dal campione di tennis e i bimbi a Giulia Salgono a sette i decessi negli ultimi sei mesi

Salgono a 7 le persone che in questi primi sei mesi dell’anno hanno perso la vita in incidenti stradali accaduti sull’autostrada fra Grottammare e San Benedetto. Sono, invece, 12 le vittime dei sinistri verificatesi negli ultimi 23 mesi, che poi salgono a 13 se aggiungiamo Matteo Cosenza 27enne di Monteprandone, che è morto nell’incidente accaduto tra Ancona nord ed Ancona sud il 19 marzo. Dopo la tragedia di ieri, costata la vita a due donne polacche di 57 e 63 anni ed il ferimento grave di un connazionale di circa 60 anni, ricordiamo la morte di Giulia Salvatori 27 anni, nata a San Benedetto e residente ad Altidona. La giovane, il 19 marzo, alla guida della sua auto, si è scontrata frontalmente con un camion. Il 4 febbraio tutta la Riviera Adriatica fu scossa dalla morte di Andrea Silvestrone, abruzzese campione paraolimpico di tennis in carrozzina insieme a due figli minorenni e poi il 13 febbraio la drammatica fine di Samuele Cotechini, 45 anni di Porto San Giorgio, che si schiantò contro un camion.