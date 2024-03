Dal canile la passeggiata per far conoscere gli animali alle famiglie

Barbara Bruni, responsabile del canile comprensoriale di Querciaferrata in territorio di Ripatransone continua a mettere in atto iniziative per migliorare la vita dei cani ospiti della struttura, ma soprattutto per farli conoscere, per farli incontrare alle famiglie che, magari, hanno in animo di adottarne uno. L’ultima trovata si chiama ’Dalla strada al canile e… ritorno’, si terrà sabato 16 alle 9,30 nell’area dell’ex galoppatoio di San Benedetto, dove i cani saranno portati per fare una passeggiata in sicurezza e per farli vedere alle famiglie. "Ogni cane che entra in canile porta con sé la memoria di una vita passata – afferma Barbara Bruni – Loro ci insegnano a crederci sempre, a crederci ancora, a non diventare quello che gli hanno fatto. Loro vogliono essere visti e per questo li porteremo a San Benedetto. Ci fermeremo per qualche ’autografo’ nei pressi dei murales dell’Albula. Speriamo di vedervi in tanti e speriamo che qualche cane vi colpisca al cuore". Per info 3394006921.