Dal ’Capriotti’ alla Camera dei Deputati

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’istituto Capriotti è stato invitato dalla Fondazione Patrizio Paoletti, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, al convegno dal titolo ’L’importanza del benessere mentale, per una Salute Globale’. L’incontro si è aperto con l’intervento e il saluto dell’onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e sostenitore dell’iniziativa, che ha affermato quanto la salute mentale di ognuno sia basilare per il benessere della società, poiché le necessità del singolo individuo coincidono con quelle della comunità. Anche il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato nel suo videomessaggio l’importanza di una visione d’insieme nella prevenzione e nella cura dei disturbi mentali. Il convegno è entrato nel vivo con l’intervento di Patrizio Paoletti, fondatore della Fondazione, secondo il quale la salute è un equilibrio complesso tra l’interiorità del singolo e i rapporti esterni; si tratta, di una ’salute globale’ che coinvolge il sistema persona per estendersi a famiglia, scuola, collettività e pianeta. Gianni Bernardi, presidente della fondazione ha fotografato la situazione del benessere mentale degli adolescenti emersa proprio nell’ambito del progetto condotto dall’Ente in diverse scuole italiane, tra cui anche l’Istituto sambenedettese, affermando quanto il progetto ’Prefigurare il futuro’ abbia mostrato l’importanza di permettere ai ragazzi l’accesso agli strumenti per la comprensione della propria interiorità, finalizzata allo sviluppo di consapevolezza ed equilibrio.

Stefania Mezzina