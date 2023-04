Dal carcere agli arresti domiciliari

Sono state nel frattempo attenuate le misure cautelari nei confronti dei soggetti coinvolti nell’inchiesta della Procura di Ascoli e della Guardia di Finanza sulla presunta frode nell’ambito delle agevolazioni fiscali del Bonus ristrutturazioni facciate e bonus 110%. In carcere ai primi di febbraio scorso erano finiti un amministratore di condomini e il titolare di un’impresa di costruzioni; entrambi sambenedettesi hanno ottenuto gli arresti domiciliari con il parere favorevole della magistratura in un caso e la richiesta della stessa Procura per un altro, essendo cessate le esigenze probatorie. Nell’inchiesta sono coinvolte altre due persone, un architetto di Martinsicuro che era stato posto ai domiciliari che sono stati revocati dopo l’interrogatorio di garanzia e un architetto di Ascoli nei cui confronti era stata disposta dal gip quale misura cautelare solo la sospensione dalla professione per un anno. Durante gli interrogatori di garanzia i due sambenedettesi finiti inizialmente in carcere hanno spiegato al gip del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti di non aver mai avuto intenzione di truffare nessuno e che la dichiarazione di fine lavori era finalizzata a soddisfare le banche che, per accettare la cessione del credito e finanziare l’impresa costruttrice, chiedevano tale certificazione. In sostanza, a loro dire si sarebbe trattato di meri problemi di liquidità che impedivano il completamento dei lavori e che, per essere sbloccati, necessitavano del ricorso a questa procedura che per la Procura sarebbe invece illecita.

p. erc.