Dal Carnevale aiuto all’Aido

Hanno donato una parte della vincita ottenuta a Carnevale alla sezione ascolana dell’Aido, l’associazione italiana per la donazione degli organi. Protagonisti del gesto i componenti del gruppo ‘Galleria Pina Coteca, vendita all’asta di opere famose’, primo classificato nella categoria A al concorso mascherato di un mese fa. "La maggior parte dei componenti del gruppo sono compagni delle squadre amatoriali con cui mi sono divertito – spiega Paolo Cappelli, presidente dell’Aido, a nome di tutti i soci e del consiglio direttivo – e qualcuno di loro in questi anni è diventato donatore di vita iscrivendosi all’associazione. Per l’ennesima volta hanno dimostrato sensibilità verso un tema delicato e importante come la donazione degli organi. Lo avevano già fatto nell’ultimo Carnevale 2020, prima dello stop causato dal covid. La consapevolezza che nel nostro territorio, nonostante le difficoltà del periodo storico che stiamo vivendo ci siano persone che sanno andare oltre il proprio ruolo sociale e non dimenticano quanti vivono nella sofferenza – conclude Cappelli –, ci sprona e ci sostiene nella nostra missione di volontari al servizio degli altri". Questi i componenti del gruppo: Daniele Peroni, Alfonso Paoletti, Antonio Aloisi, Andrea Cavucci, Bernardo Filiaggi, Andrea Bruni, Gabriele Cinelli, Dario Giganti, Guido Giordani, Giuseppe Aloisi, Angelo Grando, Alfredo Mancini, Claudio Mancini, Giuseppe Nardi, Rossano Tarli e Giovanni Del Moro.

Matteo Porfiri