Dal cartoccio alla nascita del consorzio

Quando 40 anni fa, il 4 agosto 1985, in occasione della Quintana e delle Festività di Sant’Emidio, l’infaticabile Nazzareno ‘Zè’ Migliori ebbe la geniale idea di allestire una bancarella, in stile medievale, all’aperto sotto le logge di Palazzo Arengo per la vendita del cartoccio di olive fritte all’ascolana ‘da passeggio’, diede un decisivo impulso alla promozione dell’eccellenza culinaria del Piceno. Zè Migliori, iniziò a girare anche per le fiere e gli eventi nazionali. In una storica trasferta dell’Ascoli Calcio a Milano, nel 1986, quando i bianconeri rovinarono l’esordio del presidente Silvio Berlusconi con il gol di Massimo Barbuti, fuori allo stadio ‘Meazza-San Siro’ c’era Zè Migliori con il suo furgoncino a friggere ‘olive all’ascolana’ e andarono letteralmente a ruba. Oggi il prodotto è diventato un ‘must’ dello street food internazionale. Pensare di bloccare, quindi, questo processo ormai diffuso, togliendo la possibilità di utilizzare la denominazione ‘all’ascolana’, appare davvero complicato se non impossibile. Ma alcune regole è necessario fissarle. Fu proprio Zè Migliori, all’inizio del nuovo Millennio, insieme ad altri produttori e ad alcuni industriali (a quei tempi Gianni Alessandrini con la sua azienda ‘Gela’ produceva ed esportava in tutto il mondo olive all’ascolana surgelate) ad avere l’idea di creare un Consorzio di Tutela che garantisse almeno la qualità del prodotto. Nel 2005 nacque così il Consorzio di Tutela dell’Oliva Ascolana del Piceno Dop. Del consorzio entrarono a far parte una trentina di imprenditori, tra produttori di olive, allevatori, laboratori di deamarizzazione, trasformatori e confezionatori. In pratica, erano rappresentate tutte le componenti della filiera, comprese le aziende zootecniche che garantivano i tre tipi di carne (manzo, maiale, pollo) che compongono l’impasto dell’oliva ascolana del Piceno.

"L’oliva Dop – si leggeva nella certificazione – potrà essere commercializzata in salamoia (dovrà avere colore uniforme, dal verde al giallo paglierino, con odore caratteristico di fermentato, sapore leggermente acido con leggero gusto amarognolo, fragrante e croccante in bocca con polpa piena, fine e compatta) o ripiena, con un impasto di carni fresche bovine (40-70%) e suine (30-50%) (è tollerata l’aggiunta di carne di pollo e/o tacchino sino ad un massimo del 10%), uova, formaggio stagionato grattugiato, olio extravergine e/o strutto, vino bianco secco, cipolla, carota, costa di sedano, noce moscata, sale, farina di grano, pangrattato". Storicamente le olive ascolane Dop, per come le conosciamo oggi, ripiene di carne, formaggio e spezie, sono nate attorno alla metà dell’Ottocento come rivisitazione di una ricetta più antica dei monaci olivetani che nel XVII secolo le riempirono originariamente di verdure ed erbe aromatiche. Nel corso del Novecento la ricetta è diventata molto popolare presso le famiglie ascolane, tanto che ognuna custodisce gelosamente segreti e piccole varianti. Unico divieto: mai usare, per il ripieno, la mortadella. Si rischia la ‘fustigazione’.

Valerio Rosa