Dal Ciarrocchi agli affitti. Tensione in consiglio

Impianti sportivi, riqualificazione cittadina e sostegno alle famiglie: sono questi i temi protagonisti del consiglio comunale andato in scena ieri mattina. Seduta che è iniziata già con un aspro scontro per via del fatto che la riunione è iniziata quando l’‘ora di tolleranza’ era finita da alcuni minuti. I consiglieri hanno atteso l’arrivo di Gino Micozzi, e successivamente il presidente Eldo Fanini ha avviato la trattazione dei diversi argomenti. Decisione che ha suscitato le dure critiche della minoranza, soprattutto da parte di Giorgio De Vecchis e Pasqualino Piunti, che ha annunciato di voler porre la questione all’attenzione delle autorità competenti. Era attesa, quindi, l’interrogazione sul ‘Ciarrocchi’ di Nicolò Bagalini e Andrea Traini, che hanno chiesto lumi sulla tribuna inagibile. Nel merito è stato il vicesindaco Capriotti a fornire una spiegazione. L’assessore, nel ricordare l’incontro di un mese fa con l’U.S. Sambenedettese, ha messo in chiaro che la società fornirà tutta la documentazione sui lavori fatti all’impianto negli ultimi anni: documenti che passeranno alla commissione di vigilanza per il rilascio dell’agibilità. Solo a quel punto si tornerà a parlare dell’affidamento diretto del ‘Ciarrocchi’ tramite articolo 5. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha esortato l’amministrazione a passare il più presto possibile dalle parole ai fatti.

Quindi è stata la volta di Luciana Barlocci, che è intervenuta con ben due interrogazioni. La prima incentrata sul contributo agli affitti: "Preferiamo approvare misure strutturali anziché palliativi – ha risposto l’assessore al sociale Andrea Sanguigni – Per quanto riguarda il macroaggregato alimentare continuiamo a collaborare con la Caritas e a portare avanti il progetto ‘Spreco come risorsa’. Abbiamo diminuito le tariffe delle mense e del trasporto scolastico. Per non parlare delle case popolari: dal 2010 al 2016 sono stati assegnati 56 appartamenti, mentre dal 2021 a oggi già 52. Per i contributi agli affitti ci penseremo a metà 2025".

Dura la replica della consigliera: "Addirittura alla metà del 2025? Il previsionale va fatto entro il 31 dicembre. Ancora una volta si vuole tirare la palla in tribuna. Ricordo che nel 2019 venne approvata la delibera per l’ultima acquisizione dalla variante ex Remer: quando verrà usato il milione per l’housing sociale? Gli interventi strutturali non hanno niente a che vedere con gli affitti, la platea è diversa: Ascoli ha stanziato 600mila euro". La seconda era su piazza Pazienza, che spesso si trova in condizioni di degrado: "Alcune settimane fa si è conclusa la ridenominazione in ‘piazza della Vecchia Pescheria’ – ha detto il sindaco Spazzafumo – Per il suo futuro ci relazioneremo con cittadini e associazioni, con l’obiettivo di pervenire a un Piano di fattibilità tecnico-economica, così da reperire fondi per la sua realizzazione".

Giuseppe Di Marco