Dal cinema alle gare di bocce L’estate a Castel di Lama

Castel di Lama si prepara per un fitto calendario di iniziative estive per il mese di luglio. Il primo appuntamento è per questa sera, alle 21.15 con l’iniziativa ‘Cinema in Villa’, che si terrà nel borgo di Sambuco. Per l’occasione verrà proiettato il film ‘Un divano a Tunisi’ con la regia di Manele Labidi. Gli appuntamenti proseguiranno sabato 8 luglio, alle 21.30, in piazza della Libertà con la serata di ballo liscio. L’11 luglio, alle 14.30 nel bocciodromo, si terrà il 2° Trofeo ‘Fratelli Oddi’, gara nazionale di bocce a coppie, a cura dell’A.S.D. Bocciofila’ La Sportiva’. Il 16 luglio, alle 21.15 torna l’iniziativa Cinema in Villa, che si sposterà nel borgo di Cabbiano, con il film ‘La parte degli Angeli’ con la regia di Ken Loach. Il 18 luglio, alle 21.15, nel piazzale adiacente il Comune, si terrà la stagione teatrale estiva 2023 ‘Tutto Scespir in una sera da William Shakespeare’ a cura del Nuovo Teatro Piceno - Castel di Lama. Il 20 luglio, a Piattoni, alle 21.15, torna Cinema in Villa con ‘L’altro volto della speranza’ con la regia di Aki Kaurusmaki. Il 23 luglio, alle 21.30, in piazza della Libertà torna lla serata di liscio, mentre il 25 luglio, alle 21.15 stagione teatrale estiva 2023, nel piazzale adiacente il Comune si svolgerà lo spettacolo ‘Il volo della Gallina’ di M. Adele Giommarini Stabile degli Stracci – Roma. Gli appuntamenti proseguiranno il 28 luglio, alle 21.15, con ‘Marameo’ e ‘Cappuccetto grosso’. Spazio anche per gli adulti con la stagione teatrale estiva.