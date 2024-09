Dal Circolo nautico:. D’Orazio è quinto ai campionati italiani

Ai Campionati Italiani Giovanili in singolo kinder joy of moving, il giovane atleta del Circolo Nautico Sambenedettese Alessandro D’Orazio ha ottenuto il quinto posto complessivo ed ha conquistato il podio con un terzo posto nella classifica finale della sua categoria, ilca Under 18. "Si tratta di un premio meritato – commenta il suo allenatore Alessandro Marsili – per un atleta entusiasta e appassionato, che s’impegna ogni giorno, costante negli allenamenti e capace di rappresentare al meglio i valori della vela, anche se a causa delle avverse condizioni di vento, abbiamo potuto disputare una sola regata".