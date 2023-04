Dal Comune aiuti per il caro bollette Le domande scadono il 24 aprile

A seguito delle difficoltà sopraggiunte a causa della crisi conseguente alla pandemia e non solo quella, le Amministrazioni comunali, attraverso i Servizi Sociali, stanno cercando di aiutare i nuclei familiari che sono venuti a trovarsi in disagio. A questo proposito, contributi fino a 450 euro contro il rincaro dei costi dell’energia elettrica e gas, sostenuti dalle famiglie per l’anno 2022, sono disponibili per i nuclei familiari con Isee fino a 21.500 euro, residenti nel comune di Grottammare. Il termine per presentare la richiesta è fissato al 24 aprile. Alla domanda vanno allegate, oltre alla copia di un documento di identità e dell’attestazione Isee ordinario o corrente 2023, anche tutte le bollette di energia elettrica e gas relative allo scorso anno, intestate a uno dei componenti del nucleo familiare. Dettagli e condizioni, nel testo del bando pubblicato nella sezione "Avvisi e bandi" del sito del comune di Grottammare.