Dal concorso ’Futura’ a Milano. Altri riconoscimenti per Riccardo Valori

Grandi soddisfazioni per il talentuoso Riccardo Valori che sta inanellando una serie di premi piuttosto importanti nell’ambito della letteratura. Valori già vincitore del concorso letterario ’Piceno Futura, scrittore del domani’ ad Ascoli, proprio nei giorni scorsi ha raggiunto Milano per ricevere un nuovo riconoscimento: il ’Premio Milano città di passaggio o di nuovi radici?’, concorso letterario dedicato a Milano, dove si è piazzato al sesto posto ed è finalista anche del concorso ’Scrivendo’. Riccardo Valori è un giovane studente di diciotto anni con il pallino per la narrativa che lo accompagna sin dall’infanzia. Attualmente frequenta il quinto anno del liceo scientifico ’Orsini’ di Ascol. Ha dato vita ad una rivista: ’Asa Nisi Masa’ (in onore al celeberrimo regista, Federico Fellini).