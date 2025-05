Dal convegno al Palariviera al concorso a premi per i soci

L’attività mutualistica tipica di una banca di comunità come la Banca del Piceno è stata particolarmente vivace anche nel corso del 2024. Tra gli appuntamenti più importanti organizzati dalla Banca del Piceno attraverso il proprio Osservatorio Economico, figura il convegno che si è svolto al Palariviera di San Benedetto dal titolo: ’Caratteristiche socio economiche dell’Area Picena: Focus sull’intelligenza artificiale e sulla necessità di nuove competenze’.

Inoltre, è stata organizzata la terza edizione del Concorso a premi ’Noi siamo Soci Bcc’ volta a sviluppare e fidelizzare i soci verso le opportunità e i servizi della Banca attraverso una raccolta punti da spendere su un catalogo di premi. Particolarmente importante è la costituzione del Comitato Giovani Soci. Il Gruppo di lavoro si propone obiettivi ambiziosi nella piena collaborazione con gli organi aziendali.

"La ricchezza che viene creata dalla Banca resta nel territorio, non soltanto perché la quasi totalità degli investimenti per lo sviluppo dell’economia è rivolta alle comunità locali, ma anche perché il patrimonio dell’azienda è un bene della comunità stessa – ha spiegato il Presidente Sandro Donati – e la Banca destina consistenti somme a sostegno degli organismi locali e per la realizzazione di attività nel campo dell’assistenza, della cultura, dell’ambiente e del tempo libero, facendo in modo che valide idee e iniziative a favore di una migliore qualità della vita nel territorio abbiano la possibilità di essere realizzate.

Ispirata ai principi cooperativi della mutualità, vicina alle esigenze del territorio e delle persone che lo vivono, la Banca del Piceno, tra le altre iniziative di sostegno alle associazioni ed enti, ha supportato: le Caritas diocesane di Ascoli Piceno, Fermo e San Benedetto. Le iniziative all’Ospedale Madonna del Soccorso che si sono concretizzate con la donazione dell’Holter Pressorio di ultima generazione a ribadire l’impegno della banca per la collettività. Numerose sono state le iniziative e i contributi rivolti a Società Sportive, A.s.d., Pro loco, Centri studio.

Nel mese di Luglio 2024 si è svolta la Fashion Mood 2024, la sfilata di moda delle eccellenze Marchigiane promossa dalla Cna di Ascoli con il supporto della Banca del Piceno che è stata parte attiva con il riconoscimento, durante le serate, di premi speciali. La banca prosegue con il sostegno al lavoratorio Live, costola dell’università Politecnica delle Marche. Continua anche il sostegno al progetto Campus World.

La Banca si è prodigata per la formazione dei giovani su tematiche finanziarie ed ha accolto l’invito di Fondazione Tertio Millennio per una serie di incontri che si sono conclusi ad ottobre 2024, sull’educazione finanziaria. Dal 2008 la Banca aderisce al progetto ’Crescere nella Cooperazione’".