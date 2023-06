Dal degrado al restyling Pronti i campi sportivi

Per un anno erano stati lasciati all’abbandono e divenuti luogo di bivacchi. Ora, finalmente, sono stati sistemati e sono pronti ad accogliere nuovamente gli appassionati del territorio nel corso dei prossimi mesi estivi. Si tratta degli impianti sportivi di colle San Marco, gestiti dalla cooperativa sociale ‘Dai’, di Giacomo Piattoni. Quest’ultima, infatti, si è attivata per ridare lustro ai campi da tennis, padel e calcetto, che hanno beneficiato di una vera e propria riqualificazione. Inoltre, è stata anche rinnovata la palazzina in cui hanno sede gli uffici che gestiranno le prenotazioni e nella quale verranno erogati anche altri servizi. Il ‘Circolo Tennis’ di colle San Marco, dunque, verrà inaugurato domani mattina, con una bella festa rivolta a tutti gli amanti delle varie discipline sportive. Dalle 10, infatti, sarà possibile divertirsi gratuitamente su tutti i campi, giocando appunto a calcetto, a tennis e a padel. Cristiano Chiodi e Lello Coccia, con la direzione sportiva del maestro Bepi Zambon, saranno a disposizione degli utenti per una giornata estiva da trascorrere all’insegna dello sport e del divertimento. Il tutto, ovviamente, immersi nella natura. Per prenotare il proprio campo, in occasione dell’inaugurazione di domani, e poter quindi giocare gratuitamente, è necessario rivolgersi al numero di telefono 3245867294. "Ci aspettiamo una grande partecipazione – spiega il maestro Bepi Zambon, che da anni tiene corsi di tennis nel Piceno –. Finalmente sono stati sistemati gli impianti di colle San Marco e siamo convinti che sarà una stagione estiva di successo, con tante persone di ogni età che ne approfitteranno per fare sport all’aria aperta, in una cornice decisamente meravigliosa". A proposito dei prossimi mesi, al ‘Circolo Tennis Colle San Marco’ saranno numerosi gli appuntamenti in programma. A cominciare, ad esempio, dalla seconda edizione del memorial intitolato al dottor Raffaele Savini, che si svolgerà a luglio. Prevista, inoltre, anche una tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer di Bobo Vieri. Non è escluso che anche lo stesso ex attaccante dell’Inter e della nazionale possa partecipare all’evento. Ciò che più conta, comunque, è che gli impianti siano stati sistemati, rappresentando un’attrazione in più, oltre al Parco Avventura, per tutti coloro che sceglieranno San Marco come meta per le proprie giornate estive.

Matteo Porfiri