Dal delitto Cianfrone a Rigopiano, processi che aspettano le sentenze

Il 2023 è stato segnato dalla conclusione di due processi su fatti che hanno segnato il territorio piceno gli ultimi due anni. E’ terminato con due assoluzioni il processo di primo grado svoltosi davanti al tribunale di Ascoli riguardante lo scontro dei tornado dell’Aeronautica militare avvenuto il 10 agosto 2015 nel quale morirono i quattro piloti che componevano gli equipaggi di Freccia 11 e Freccia 21 levatosi in volo dalla base di Ghedi per un’esercitazione propedeutica ad una, successiva, in ambito Nato. La Procura di Ascoli valuta se impugnare la sentenza in appello, tenuto anche conto che era stata chiesta la condanna di uno solo dei due ufficiali imputati di omicidio colposo e disastro aviario colposo. A calamitare l’attenzione pubblica è stata soprattutto l’assoluzione di Leopoldo Wick dall’accusa di essere il responsabile di omicidi e tentati omicidi alla Rsa di Offida nel 2017 attraverso l’indebita somministrazione di farmaci. Condannato all’ergastolo in primo grado dalla Corte d’Assise di Macerata, l’infermiere ascolano lo scorso 6 dicembre è stato assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona. Un pronunciamento che ha suscitato clamore per una vicenda che certamente finirà davanti alla Corte di Cassazione.

E’ atteso per il 21 febbraio il pronunciamento della Corte di Cassazione per l’omicidio di Antonio Cianfrone per il quale sono stati condannati all’ergastolo sia in primo che in secondo grado Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli, coppia di coniugi di Spinetoli, teatro dell’assassinio a colpi di pistola avvenuto il 3 giugno 2020. Sarà anche l’anno dei primi pronunciamenti del giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli per due vicende sui green pass Covid taroccati che hanno ruotato in particolare intorno a un medico ascolano e a un farmacista di Appignano.

Il 9 febbraio è attesa la sentenza del processo d’appello per le morti a Rigopiano del 2017, nella quale una valanga spense tante vite, fra le quali quelli di Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, la coppia di Castignano che si era recata nella struttura alberghiera per quella che doveva essere una vacanza e che si è invece trasformata in una enorme tragedia. L’anno appena iniziato dovrebbe vedere anche la sentenza del processo per la morte di Francesca Galazzo, la giovane mamma che il 14 luglio 2017 precipitò dalla giostra ’Trottola Twist’ al Luna park di San Benedetto. Il 28 febbraio attesa la sentenza per il fallimento Cat Confesercenti.