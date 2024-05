Dal dragaggio al mercato. La visita del prefetto alla capitaneria

Il prefetto di Ascoli Sante Copponi nella mattina di ieri ha fatto visita alla capitaneria di porto di San Benedetto dov’è stato ricevuto dal comandante, capitano di fregata Alessandra Di Maglio. Durante l’incontro sono stati discussi temi di primaria importanza. Primo fra tutti, il recente dragaggio del porto, completato con successo e fondamentale per la funzionalità e sicurezza della struttura portuale. Per il completamento di tale opera, il Prefetto ha espresso soddisfazione per gli esiti positivi ottenuti, considerata l’importanza strategica dell’intervento per lo sviluppo economico e logistico dell’intero interland provinciale. Un focus particolare è stato dedicato al mercato ittico, "un giusto mix di tradizioni e tecnologie – ha affermato il prefetto – incastonato in un settore vitale per l’economia della zona". La stagione balneare 2024, è stato l’ultimo degli argomenti chiave trattati. Analizzando le performance degli anni precedenti, il Prefetto ed il comandante Di Maglio hanno pianificato le strategie per garantire un’estate sicura e fruibile, puntando su un incremento delle attività di controllo e su una maggiore collaborazione con gli Enti Locali.