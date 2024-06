Dal fiume a San Marco. Le mete degli ascolani

In questi giorni di grande afa nonostante i temporali, per chi è rimasto in città e non ha potuto dirigersi verso la costa, sono state due le possibilità per godere di un po’ di refrigerio: la salita verso il Pianoro di Colle San Marco e addirittura a Monte Piselli, o in alternativa, la spiaggetta sul fiume Castellano. In questo ultimo caso il Comune ha emesso un’ordinanza relativa alla balneazione nel torrente Castellano a Porta Cartara. Il provvedimento ha previsto la balneazione nel tratto di costa fluviale del torrente a partire da sabato scorso, 22 giugno, fino a domenica 1 settembre. E tanto è stato. Sono stati numerosi infatti i ragazzi ma anche gli adulti che nel fine settimana si sono avviati verso la Cartiera Papale, con un telo da mare sotto al braccio, per godere della freschezza delle acque del torrente. La balneazione è stata consentita però, solo entro il limite del tratto circoscritto alla cosiddetta ‘spiaggetta’. Il Comune ha auspicato che vengano adottati comportamenti di massima attenzione, soprattutto di chi porta con se ragazzi e bambini perché le pietre del fiume sono scivolose ed è facile cadere. Insomma, l’importante sarà sempre fare attenzione ed evitare i tuffi.

Per chi è rimasto in città, ci sono state diverse iniziative. Molto frequentata è stata la Mostra sui ‘Palii della Quintana’. Un evento pensato per celebrare i 70 anni della Quintana di Ascoli, realizzato con il supporto della Regione Marche. La mostra è allestita in Sala della Vittoria e nella Galleria Giosafatti, al primo e secondo piano della Pinacoteca Civica di Piazza Arringo, dove sono esposti alcuni dei Palii più rappresentativi dei 70 anni di storia della Quintana moderna. L’esposizione proseguirà fino al 29 settembre e i possessori del tagliando di una delle due Giostre della Quintana 2024, presentandolo in cassa, avranno diritto al biglietto ridotto per la mostra. Molto apprezzata è stata anche l’iniziativa organizzata dall’associazione ‘Cultural-mente Insieme’ e Ascoli Musei intitolata ‘Cultura con gusto’ in programma domenica sempre nelle Pinacoteca Civica. Nella Sala di Cecco è stata scoperta e degustata la ‘Mousse Eclettica & Crivelli’s Flavour. Poi nella Sala della Vittoria c’è stato il saggio di teatrodanza ‘The Game’ con Teatro Cast e regia di Niccolò Catani. Il tutto in attesa del ‘Festival del Reportage’ in programma da giovedì 27 a domenica 30 giugno e giunto alla quarta edizione.

Valerio Rosa