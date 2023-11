Dal fiume Aso al cimitero: lavori a Comunanza

La riqualificazione della suggestiva zona a ridosso degli argini dell’Aso e del Parco della Rimembranza. E poi, ancora, la rigenerazione del cimitero del capoluogo e della frazione Illice. A Comunanza è in corso una serie di importanti lavori ricompresi all’interno del Pnc Sisma voluto dalla struttura commissariale, per cui l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha appena liquidato al Comune la cifra di 660mila euro, acconto dell’importo complessivo di un milione e 100mila euro, che ha fornito copertura economica per tre interventi.

Il primo sta trasformando la suggestiva zona a ridosso degli argini dell’Aso, fiume che attraversa l’abitato della cittadina picena dando vita ad uno degli scorci più caratteristici del centro storico. Nel progetto è prevista la sistemazione delle aree a ridosso delle sponde est ed ovest; spazi pavimentati per il benessere psicofisico, elementi di arredo urbano, una passerella di collegamento, un nuovo sistema di illuminazione ad alta efficienza energetica, un impianto di irrigazione con timer, la piantumazione di nuove essenze arboree. E poi, ancora, la messa in sicurezza del lungo fiume con parapetti metallici, superfici attrezzate per il gioco e la messa a dimora di alcune essenze arboree, tra cui filari di paulonie, pruni, siepi continue di oleandri e alloro, e rose rampicanti utilizzate nelle strutture ad arco realizzate a ridosso del municipio.

Anche il Parco della Rimembranza verrà dotato di una nuova illuminazione e di nuove essenze. La vegetazione non ancora compressa sarà recuperata, così come le scalinate centrali in legno tra i terrazzamenti, le piattaforme al centro del parco ed il manufatto su viale Marco Polo, che verrà dotato di rampa e scalinata d’accesso.

Saranno ripristinati, poi, i muretti di contenimento dei gradoni, del manufatto e della bordatura delle scale in cemento. Infine, ma non per ultimi in quanto a importanza per i cittadini, soprattutto quelli più avanti con l’età, i cimiteri: quello di Comunanza, così come quello di Illice, verrà migliorato a livello

di decoro, sicurezza e accessibilità.

Matteo Porfiri