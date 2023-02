"Dal Governo erano state fatte altre promesse"

La delusione a seguito dell’arrivo dell’ennesima proroga per le concessioni balneari, è unanime. "Le attese dei concessionari dopo l’elezione della Meloni sono alte perché l’attuale Presidente del Consiglio ha sempre promesso ai balneari che la Bolkestein non era direttiva equa – afferma Sandro Assenti, presidente regionale della Confesercenti – Siamo ancora in regime di proroghe, ma di fatti ancora nulla. Entro questo mese sarebbero dovute emergere le norme per andare alle evidenze pubbliche (aste), cosa che non è avvenuta poiché le amministrazioni dello Stato non sono pronte a creare migliaia di bandi in tutta Italia, che avrebbero bloccato gli uffici tecnici. Non ci sono neanche i criteri su cui fare le aste. Cosa si valuterà nell’assegnazione di una concessione? – si chiede Assenti – Noi riteniamo che la Bolkestein sia una direttiva sui servizi e non sui beni, pertanto chiediamo l’esclusione della categoria dalla stessa direttiva, anche perché non ci risulta che in Italia vi sia ’mancanza di risorse’. Le concessioni demaniali attuali occupano solo il 50% del litorale nazionale. Il resto sono spiagge libere".

Assenti parla poi degli indennizzi. "E’ assurdo che nell’eventuale assegnazione non vi sia un equo indennizzo, reale, (avviamento e licenze varie), quantificato con un’apposita perizia, a favore di chi, eventualmente, dovesse perdere la concessione. E’ importante e determinante che venga riconosciuta una ’premialità’ per chi per tanti anni ha gestito la concessione stessa, creando un format invidiabile in tutta Europa per il settore costiero e balneare". Sandro Assenti poi fa notare come il settore da qualche tempo sia fermo sotto il profilo degli investimenti, situazione dettata dall’incertezza della Bolkestein.

Parole pacate, ma pesanti, quelle di Pietro Aureli, presidente di ’Cupramare balneari’. "C’è grande delusione per le azioni del Governo che non ha rispettato le attese, poiché aveva detto no alla Bolkestein e fuori dalla direttiva europea. Di fatto, però, continua in una sorta di indecisionismo. Sicuramente le difficoltà ad affrontare il tema con l’Europa sono importanti, ma speravamo che una posizione netta fosse presa da questo Governo. Siamo contrari alle gare, siamo contrari ad un’Europa che vuole espropriare il nostro turismo, unica economia che non è delocalizzabile. C’è amarezza e disorientamento. Questa sorta di irresolutezza ci fa soffrire anche come imprenditori".

Marcello Iezzi